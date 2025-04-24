Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İzmir- Çanakkale kara yolunun Telli Kavak mevkisinde H.K. yönetimindeki 34 HB 9820 plakalı otomobil, N.Ç. idaresindeki 16 U 7661 plakalı traktöre çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, traktörde bulunan Emine Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çınar'ın cesedi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Ayvalık'ta Otomobil-Traktör Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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