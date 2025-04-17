Ayvalık\'ta Otomobil ve Kepçe Çarpıştı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kepçeyle otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Bani Arslan yönetimindeki 06 DUC 847 plakalı otomobil ile Ayvalık Belediyesine ait, Hakan Kafa idaresindeki kepçe, 150 Evler Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsünün eşi Gamze Arslan ile çiftin 4 yaşındaki çocuğu yaralandı.
Yaralı anne ve çocuğu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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