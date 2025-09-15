Ayvalık'ta Rahvan At Yarışları Coşkusu - Son Dakika
Ayvalık'ta Rahvan At Yarışları Coşkusu

15.09.2025 10:06
Ayvalık'ın kurtuluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen Rahvan At Yarışları'na 156 at katıldı. Belediye Başkanı Ergin, organizasyonun son üç yılın Türkiye rekorunu kırdığını belirtti.

(BALIKESİR) - Ayvalık'ın kurtuluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla ilk kez düzenlenen Rahvan At Yarışları'nda 156 at piste çıktı.

Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılında ilk kez düzenlenen Rahvan At Yarışları, hem geleneği yaşatmak hem de halkı ortak bir heyecanda buluşturmak adına yoğun ilgi gördü.

Belediye Başkanı Ergin, bu yıl 156 rahvan atın katılımıyla yapılan organizasyonun son üç yılın Türkiye rekorunu kırdığını vurguladı. Ergin, "Ata sporumuzun heyecanını Ayvalık'ta yaşatmanın ve halkımızla bu coşkuyu paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarıya katkı sunan, emeği geçen herkese ve tribünleri doldurarak coşkumuza ortak olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

