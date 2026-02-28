Ayvalık Belediyesi Rauf Denktaş Kültür Merkezi Kapılarını Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalık Belediyesi Rauf Denktaş Kültür Merkezi Kapılarını Açtı

28.02.2026 09:31  Güncelleme: 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Belediyesi tarafından yapılan 300 kişilik Rauf Denktaş Kültür Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, merkezin kentin kültür hayatına önemli katkılar sunacağını belirtti.

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi tarafından Kırlangıç Yaşam Merkezi bünyesinde yapımı tamamlanan 300 kişilik Rauf Denktaş Kültür Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bu salon yalnızca bir mekan değil, yeni hikayelerin, alkışların ve duyguların buluşma noktası olacak. Çünkü bir kentin gerçek zenginliği yalnızca doğal güzelliklerinde değil, ürettiği kültürde ve paylaştığı sanatta saklıdır" dedi.

Kırlangıç Yaşam Merkezi bünyesinde yapımı tamamlanan 300 kişilik Rauf Denktaş Kültür Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Törene, KKTC eski başbakan yardımcısı Serdar Denktaş, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, KKTC İzmir Konsolos Vekili Alp Buğra Bahadır Gültekin, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Törende, salonun yapım sürecine katkı sunan Nesrin–Fikret İnce Ailesi'ne teşekkür plaketi verildi. Konuklar, açılış öncesinde Zeytin Çekirdekleri Korosu'nun mini konseriyle karşılandı.

"Ayvalık'ın sanat yolculuğuna güçlü bir adım olarak eklendi"

Belediye Başkanı Mesut Ergin, törende yaptığı konuşmada, merkezin kentin kültür hayatına önemli katkılar sunacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Evet, Ayvalık bir turizm kentidir. 22 adası, tabiat parkları, muhteşem plajları, denizinin mavisi, rüzgarının serinliği ve yelkenlerinin özgürlüğüyle; UNESCO yolunda emin adımlarla ilerleyen kentimizin bilinirliği, kültür ve sanat alanında da son yıllarda önemli ölçüde arttı. Geldiğimiz noktada, yılda 300'den fazla etkinliğin gerçekleştirildiği Ayvalık'ta artık bu coşku salonlara sığmaz oldu. Her tiyatro oyunu, her film gösterimi, her konferans, her kitap tanıtımı ve her buluşma, daha fazla insana ulaşma arzumuzu beraberinde getirdi. Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde, hayırsever iş insanlarımızın değerli desteğiyle hayat bulan bu merkez, Ayvalık'ın sanat yolculuğuna güçlü bir adım olarak eklendi. 300 kişilik bu salon yalnızca bir mekan değil; yeni hikayelerin, alkışların ve duyguların buluşma noktası olacak. Çünkü bir kentin gerçek zenginliği yalnızca doğal güzelliklerinde değil, ürettiği kültürde ve paylaştığı sanatta saklıdır."

Başkan Ergin, merkeze adını veren Rauf Denktaş'ın demokrasiye, özgürlüğe ve toplumsal hafızaya verdiği önemin bu sahnede hayat bulacağını, her etkinlikte yeniden anlam kazanacağını kaydederek, konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur" sözüyle tamamladı.

"Rauf Denktaş, bize kimliğimizle övünmemizi öğretti"

Serdar Denktaş da konuşmasında salona babası Rauf Denktaş'ın adının verilmesini anlamlı bir vefa örneği olarak değerlendirdi. Denktaş soyadının genç kuşaklara anlatılması gerektiğini ifade ederek, babasının küçük bir adadan çıkarak büyük bir mücadele verdiğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda tarihi bir rol üstlendiğini söyledi. Ayvalık'ta adının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Denktaş, emeği geçenlere teşekkür etti. Denktaş, "Rauf Denktaş kimdir; Küçük bir adadan, küçük bir toplumdan çıkan ve bütün dünyaya liderliğin ne olduğunu gösteren, 20. yüzyılda verilen bir mücadele sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nden sonra ikinci Türk Cumhuriyeti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kuran Kıbrıslı bir Türktür Rauf Denktaş. Rauf Denktaş, bize kimliğimizle övünmemizi öğretti, kültürümüze sahip çıkmamız gerektiğini anlattı. Doğaya, insana, hayvana olan sevginin önemini gösterdi, Atatürkçülüğü küçük yaşta yaşayarak öğrenmemizi sağladı. Ayvalık'ta bu salona adını vererek yaşatmasını sağlayan ve emeği geçen herkese kendim ve ailem adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ve kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri sahneye çıkarak Ayvalık Müzik Derneği eşliğinde "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını seslendirdi.

Kaynak: ANKA

Rauf Denktaş, Mesut Ergin, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediyesi Rauf Denktaş Kültür Merkezi Kapılarını Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Sürpriz hamle Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti
Bilim dünyası şokta 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

12:12
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
11:46
Ronaldo’nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 12:20:41. #7.13#
SON DAKİKA: Ayvalık Belediyesi Rauf Denktaş Kültür Merkezi Kapılarını Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.