Ayvalık Belediyesi Rauf Denktaş Kültür Merkezi Kapılarını Açtı

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi tarafından Kırlangıç Yaşam Merkezi bünyesinde yapımı tamamlanan 300 kişilik Rauf Denktaş Kültür Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bu salon yalnızca bir mekan değil, yeni hikayelerin, alkışların ve duyguların buluşma noktası olacak. Çünkü bir kentin gerçek zenginliği yalnızca doğal güzelliklerinde değil, ürettiği kültürde ve paylaştığı sanatta saklıdır" dedi.

Kırlangıç Yaşam Merkezi bünyesinde yapımı tamamlanan 300 kişilik Rauf Denktaş Kültür Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Törene, KKTC eski başbakan yardımcısı Serdar Denktaş, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, KKTC İzmir Konsolos Vekili Alp Buğra Bahadır Gültekin, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Törende, salonun yapım sürecine katkı sunan Nesrin–Fikret İnce Ailesi'ne teşekkür plaketi verildi. Konuklar, açılış öncesinde Zeytin Çekirdekleri Korosu'nun mini konseriyle karşılandı.

"Ayvalık'ın sanat yolculuğuna güçlü bir adım olarak eklendi"

Belediye Başkanı Mesut Ergin, törende yaptığı konuşmada, merkezin kentin kültür hayatına önemli katkılar sunacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Evet, Ayvalık bir turizm kentidir. 22 adası, tabiat parkları, muhteşem plajları, denizinin mavisi, rüzgarının serinliği ve yelkenlerinin özgürlüğüyle; UNESCO yolunda emin adımlarla ilerleyen kentimizin bilinirliği, kültür ve sanat alanında da son yıllarda önemli ölçüde arttı. Geldiğimiz noktada, yılda 300'den fazla etkinliğin gerçekleştirildiği Ayvalık'ta artık bu coşku salonlara sığmaz oldu. Her tiyatro oyunu, her film gösterimi, her konferans, her kitap tanıtımı ve her buluşma, daha fazla insana ulaşma arzumuzu beraberinde getirdi. Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde, hayırsever iş insanlarımızın değerli desteğiyle hayat bulan bu merkez, Ayvalık'ın sanat yolculuğuna güçlü bir adım olarak eklendi. 300 kişilik bu salon yalnızca bir mekan değil; yeni hikayelerin, alkışların ve duyguların buluşma noktası olacak. Çünkü bir kentin gerçek zenginliği yalnızca doğal güzelliklerinde değil, ürettiği kültürde ve paylaştığı sanatta saklıdır."

Başkan Ergin, merkeze adını veren Rauf Denktaş'ın demokrasiye, özgürlüğe ve toplumsal hafızaya verdiği önemin bu sahnede hayat bulacağını, her etkinlikte yeniden anlam kazanacağını kaydederek, konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur" sözüyle tamamladı.

"Rauf Denktaş, bize kimliğimizle övünmemizi öğretti"

Serdar Denktaş da konuşmasında salona babası Rauf Denktaş'ın adının verilmesini anlamlı bir vefa örneği olarak değerlendirdi. Denktaş soyadının genç kuşaklara anlatılması gerektiğini ifade ederek, babasının küçük bir adadan çıkarak büyük bir mücadele verdiğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda tarihi bir rol üstlendiğini söyledi. Ayvalık'ta adının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Denktaş, emeği geçenlere teşekkür etti. Denktaş, "Rauf Denktaş kimdir; Küçük bir adadan, küçük bir toplumdan çıkan ve bütün dünyaya liderliğin ne olduğunu gösteren, 20. yüzyılda verilen bir mücadele sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nden sonra ikinci Türk Cumhuriyeti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kuran Kıbrıslı bir Türktür Rauf Denktaş. Rauf Denktaş, bize kimliğimizle övünmemizi öğretti, kültürümüze sahip çıkmamız gerektiğini anlattı. Doğaya, insana, hayvana olan sevginin önemini gösterdi, Atatürkçülüğü küçük yaşta yaşayarak öğrenmemizi sağladı. Ayvalık'ta bu salona adını vererek yaşatmasını sağlayan ve emeği geçen herkese kendim ve ailem adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ve kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri sahneye çıkarak Ayvalık Müzik Derneği eşliğinde "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını seslendirdi.