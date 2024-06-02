Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tır dorsesinde yakalanan 75 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir ile Çanakkale'yi birbirine bağlayan E-87 kara yolunun Ayvalık sapağında şüphelendikleri tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramalarda dorsenin içerisinde Avrupa ülkelerine geçiş yapmaya çalışan Filistin ve Suriye uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasal işlemlerin başlatıldığı göçmenler İl Göç İdaresine gönderilirken, tır yedi emin otoparkına çekildi.
Son Dakika › Güncel › Ayvalık'ta yakalanan 75 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?