Ayvalık\'ta Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Ayvalık ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan ve çam ağaçlarının da bulunduğu otluk alanda çıktı. Otluk alandan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Ayvalık Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.