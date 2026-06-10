Ayvalık'ta Yeni Nesil Şeffaf Çöp Potası Dönemi Başladı

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, kent temizliğinde hizmet kalitesini artırmak amacıyla ilçe merkezi ve Atatürk Bulvarı'nda yeni nesil şeffaf çöp potalarını kullanıma sundu.

Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında daha pratik, güvenli ve erişilebilir şekilde tasarlanan şeffaf çöp potaları kent merkezindeki çeşitli noktalara yerleştirildi. Ziyaretçi yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde de kullanılmaya başlanan yeni sistemle çevre temizliğinin daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, temiz ve yaşanabilir bir kent için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek vatandaşlardan da duyarlılık beklediklerini söyledi. Ergin, "Kentimizi birlikte temiz tutmak için sizlerden küçük bir ricamız var. Sigara izmaritlerini lütfen söndürmeden çöp potalarına atmayınız ve bunun için ayrılan küllük bölümlerini kullanınız. Temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Ayvalık için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni nesil şeffaf çöp potaları, hem kullanım kolaylığı sağlaması hem de temizlik ekiplerinin çalışmalarını daha verimli hale getirmesini amaçladık. Kent genelinde çevre düzeni ve temizliğine yönelik yatırımlara devam ediyoruz" dedi.