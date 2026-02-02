Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, "Yol Ayrımında Türkiye" Başlıklı Söyleşiye Katıldı

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sol Parti Ayvalık Örgütü tarafından düzenlenen "Yol Ayrımında Türkiye" başlıklı söyleşiye katıldı.

Sol Parti Ayvalık Örgütü tarafından Fabrika Ayvalık'ta gerçekleştirilen "Yol Ayrımında Türkiye" başlıklı söyleşide, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ile Sol Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikte Türkiye'nin siyasal ve toplumsal gündemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Söyleşiye, Ergin'in yanı sıra Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ve Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmanın ardından Ergin, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve Fabrika Ayvalık salonunu dolduran vatandaşlara teşekkür etti.