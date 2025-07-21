Ayvalık\'ta Zeytinyağı Tesisinde Yangın

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, akşam saatlerinde bir zeytinyağı paketleme tesisinde yangın çıktı.
Ayvalık'ın 150 Evler Mahallesi'nde bulunan Uğur Sanayi Sitesi'nde henüz sebebi belirlenemeyen yangına, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 3 arasöz ve 13 personelle müdahale edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, maddi hasar oluştu.
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