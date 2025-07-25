Ayvalık\'taki Yangın Kontrol Altında

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Cunda Adası Ortunç Koyu yolundaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Edremit Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada bazı vatandaşların da ekiplere destek verdiği gözlendi.