Ayvansaray\'da bulunan cansız bedenle İstanbul selinde ölü sayısı 6\'ya çıktı

Ayvansaray'da bulunan cansız bedenle İstanbul selinde ölü sayısı 6'ya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan yağışın ardından selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeni, sabah 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur iskelesi yakınlarında bulundu. Böylece selde ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, kayıp 1 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'daki sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeni Ayvansaray Vapur iskelesi yakınlarında bulundu. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, kayıp 1 kişinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
İstanbul'da etkili olan yağışın ardından selde kaybolan Haşim Ciritoğulları'nın cansız bedenine ulaşıldı. Ciritoğulları'nın cansız bedeni ekiplerin çalışmaları sonucunda sabah saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur iskelesi yakınlarında bulundu.
ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
Böylece sağanağın ardından meydana gelen selde ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişinin arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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