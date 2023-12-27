Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de düzenlenen konferansta Haydar Aliyev\'in basının gelişmesindeki rolü konuşuldu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Azerbaycan basınının gelişmesinde Haydar Aliyev'in rolü" konulu konferans düzenlendi.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansının (AZERTAC) düzenlediği konferansa, basın kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

AZERTAC Yönetim Kurulu Başkanı Vugar Aliyev, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkenin Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in Azerbaycan'ın her alanında silinmez izler bıraktığını söyledi.

Haydar Aliyev'in basının gelişmesindeki katkılarından bahseden Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Haydar Aliyev, 1998'de basında sansürü kaldırarak, basının gelişmesi yönünde önemli adım attı. Bu, o dönem için çok cesur ve riskli adımdı. Ülke, siyasi çalkantıların ardından yeni yeni kendine gelmeye başlamıştı. Sıcak çatışmalar olmasa da savaş halindeydi ve birçok darbe girişimini geride bırakmıştı. Ancak Haydar Aliyev'in bu kararı, Azerbaycan medyasının faaliyetine yeni soluk kazandırdı."

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Direktörü Ahmet İsmayılov, sansürün Haydar Aliyev tarafından kaldırılmasının Azerbaycan'da söz ve ifade hürriyetinin sağlanmasında önemli rol oynadığını, basının toplumun dinamik demokratikleşmesini etkileyen güçlü bir araç haline geldiğini dile getirdi.

İsmayılov, "Haydar Aliyev, Basın ve Enformasyon Bakanlığını feshederek devletin basın üzerindeki kontrolünden imtina etti. Haydar Aliyev, her zaman gazetecilik mesleğine saygı göstermiş, her zaman basın mensuplarının sorunlarıyla ilgilenmiştir. 2002'de gazeteciler arasında yapılan bir ankette, Haydar Aliyev 'gazetecilerin dostu' seçilmiştir." diye konuştu.

Milletvekili Sevinç Feteliyeva, Haydar Aliyev'in cumhurbaşkanlığı döneminde aynı zamanda bir enformasyon mücadelesi de yürüttüğünü, gittiği her yerde Azerbaycan gerçeklerini anlattığını kaydetti.

Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Reşat Mecid, Haydar Aliyev'in basına büyük önem verdiğini belirtti.

O dönemde basında sansürün kaldırılmasının tüm basın mensuplarınca sevinçle karşılandığını aktaran Mecid, Haydar Aliyev'in devlet yetkilileri ile basın mensupları arasındaki tartışmalarda her zaman basın mensuplarından yana olduğunu vurguladı.

Etkinlikte, Haydar Aliyev'in hayatından kesitlerin yer aldığı film de gösterildi.