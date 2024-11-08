Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de Zafer Parkı'nın açılışını yaptı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de Zafer Parkı'nın açılışını yaptı Açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Zaferi'nin 4. yılında Bakü'de inşa edilen Zafer Parkı'nın açılışını yaptı.

08.11.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Zaferi'nin 4. yılında Bakü'de inşa edilen Zafer Parkı'nın açılışını yaptı.

Aliyev, eşi Mihriban Aliyev ve oğlu Haydar Aliyev ile yeni yapılan Zafer Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Burada Azerbaycan bayrağını göndere çeken, parktaki Zafer Anıtı'na çelenk bırakan Aliyev, halka hitap etti.

Aliyev, Azerbaycan halkını ve orduyu Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla kutladı, şehitleri rahmetle andığını belirtti.

2. Karabağ Savaşı öncesinde yürütülen ve sonuç vermeyen müzakerelerden, arabulucuların Azerbaycan'ı topraklarından vazgeçirmeye çalışmasından bahseden Aliyev, bunu kabullenmediklerini, güçlü ordu kurarak işgale son vermek için hazırlandıklarını söyledi.

Aliyev, göğsünü kurşunlara siper eden kahraman askerlerin Azerbaycan halkının yılmaz ruhu, gücü ve iradesini tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayarak, "Biz düşmanı kapitülasyona imza atmaya zorladık. O düşman (Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan), 2019'da 'Karabağ Ermenistan'dır ve nokta' demişti. Biz onu 'Karabağ Azerbaycan'dır' demek zorunda bıraktık. Gelecekte de böyle söyleyecektir." ifadelerini kullandı.

Bazı batılı destekçilerinin Ermenistan'ı bir "barış güvercini" yapmak istediğini kaydeden Aliyev, "Sanki 30 yıllık işgal olmadı, yıkımlar, vahşet, Hocalı Soykırımı olmadı. Bunları unutturmak istiyorlar. Fakat Azerbaycan halkı bunu hiçbir zaman unutmayacaktır." dedi.

Aliyev, 2023'teki antiterör operasyonunda ülkenin egemenliğini tam sağladıklarını hatırlatarak, "2. Karabağ Savaşı ve antiterör operasyonunun sonuçlarının, Ermenistan'ın doğru adımları atması için yeterli olduğuna inanıyorum. Fakat bu durumu kabullenmeyen Azerbaycan karşıtı güçler, Batı başkentlerindeki İslam karşıtları Ermenistan'ı yeni savaşa kışkırtıyor. Bu, Ermenistan için facia olur. Ermenistan bundan uzak durmalı ve fitneye düşmemelidir. Bazı Batılı dostları, Güney Kafkasya'da yine sorun çıksın, yine kan dökülsün, yine bulanık suda balık tutabilsinler diye Ermenistan'ı feda etmeye hazırdır. Ermenistan geç olmadan silahlanma politikasından vazgeçmelidir. Biz savaş istemiyoruz. Biz istediğimizi elde ettik, toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi sağladık." şeklinde konuştu.

Azerbaycan'ın zaferini kabullenmek istemeyen bazı Batılı dairelerin Azerbaycan karşıtı kampanya yürüttüğüne dikkati çeken Aliyev, "Kontrolleri altındaki medya kaynaklarını ve sivil toplum kuruluşlarını kullanarak Azerbaycan'a iftira atmak, şantaj yapmak, karalamak ve hakaret etmek, kendilerini aşağılanmış gören Batılı ülkelerin ve başarısız Batılı liderlerin amacı ve kirli yöntemidir. Azerbaycan halkı bunu biliyor. Ermenistan halkı da gerçek düşmanlarının kim olduğunu bilmelidir. Onların düşmanı biz değiliz. Biz onlara hiçbir kötülük yapmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, daha sonra, bir süredir tadilatta bulunan Bayrak Meydanı'nı ziyaret ederek buradaki direğe Azerbaycan bayrağını çekti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika, Güvenlik, Karabağ, Kültür, Güncel, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de Zafer Parkı'nın açılışını yaptı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:09 Diyanet, Narin’in köyündeki imamı açığa aldı Diyanet, Narin'in köyündeki imamı açığa aldı
13:37 Narin Güran davasında Salim Güran’ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı Narin Güran davasında Salim Güran'ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş’a yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi
12:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
21:07 Herkes Yunus Akgün’ün Tottenham’a attığı golü konuşuyor Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyor
21:03 Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir
20:59 ’Özgür Filistin’ pankartı Fransa’da kriz yarattı 'Özgür Filistin' pankartı Fransa'da kriz yarattı
20:49 Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray’a meydan okudu Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray'a meydan okudu
20:40 Kamuoyunda, ’’9. Yargı Paketi’ olarak bilinen, ’’Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kamuoyunda, ''9. Yargı Paketi' olarak bilinen, ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
20:19 Salim Güran mahkemede öfkeden deliye döndü: Sen neyin peşindesin Salim Güran mahkemede öfkeden deliye döndü: Sen neyin peşindesin
20:18 Evlenen kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek Evlenen kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek
19:47 “Bitirmiyor muyuz“ sorusuna mahkeme başkanından olay yanıt: Allah ne verdiyse gidiyoruz "Bitirmiyor muyuz?" sorusuna mahkeme başkanından olay yanıt: Allah ne verdiyse gidiyoruz
19:45 Biden’dan Seçim Sonrası Mesaj Biden'dan Seçim Sonrası Mesaj
19:45 Çanakkale’de suya yüzde 50 zam Çanakkale'de suya yüzde 50 zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 15:09:47. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de Zafer Parkı'nın açılışını yaptı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.