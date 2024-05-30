Azerbaycan Cumhurbaşkanı: Ermenistan'ın döşediği mayınlar nedeniyle 68 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı: Ermenistan'ın döşediği mayınlar nedeniyle 68 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı: Ermenistan\'ın döşediği mayınlar nedeniyle 68 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın döşediği mayınlar nedeniyle 68 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Aliyev, Ermenistan'ın mayın haritalarını vermeyi reddetmesi ve sivil alanlara tuzak mayınlar yerleştirmesi nedeniyle mayın kurbanlarının sayısının arttığını belirtti. Azerbaycan'ın mayın temizleme çalışmalarına kendi kaynaklarıyla devam ettiğini ancak uluslararası toplumdan destek beklediğini ifade etti.

30.05.2024 13:19
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nın bittiği günden bugüne kadar Ermenistan'ın döşediği mayınlar nedeniyle 68 Azerbaycan vatandaşının yaşamını yitirdiğini bildirerek, "Ermenistan'ın Azerbaycan'da gömülü mayınların doğru haritalarını vermeyi reddetmesi, eski temas hattının arkasında bulunan yollara, mezarlıklara ve diğer sivil yapılara tuzak mayınları yerleştirmesi, mayın kurbanlarının sayısının her geçen gün artmasının başlıca nedenleridir. Bunun sorumlusu Ermenistan'dır." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Azerbaycan'da düzenlenen "Mayınların çevresel etkisinin azaltılması-Güvenli ve yeşil bir gelecek için kaynakların harekete geçirilmesi" başlıklı uluslararası konferansın katılımcılarına mektup gönderdi.

Mektubunda Ermenistan'ın işgal döneminde Azerbaycan topraklarına mayın döşediğini hatırlatan Aliyev, ülkesinin dünyada mayınlarla en fazla kirlenen ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Aliyev, Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 12'sinin 1,5 milyon mayın ve bilinmeyen sayıda patlamamış mühimmatla kirlenmiş durumda olduğunu kaydetti.

2. Karabağ Savaşı sonrasında bölgede meydana gelen mayın patlamalarına da değinen Aliyev, "Savaşın sona erdiği 2020 yılından bu yana çoğu sivil olmak üzere 361 vatandaşımız mayın kurbanı oldu. Bunlardan 68'i yaşamını yitirdi ve 293'ü ağır yaralandı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik askeri saldırısının başlangıcından bu yana 358'i çocuk, 38'i kadın 3 bin 400'den fazla vatandaşımız mayınlardan zarar gördü. Ermenistan'ın Azerbaycan'da gömülü mayınların doğru haritalarını vermeyi reddetmesi, eski temas hattının arkasında bulunan yollara, mezarlıklara ve diğer sivil yapılara tuzak mayınları yerleştirmesi, mayın kurbanlarının sayısının her geçen gün artmasının başlıca nedenleridir. Bunun sorumlusu Ermenistan'dır." ifadelerini kullandı.

Aliyev, mayın sorununun bölgedeki imar ve ihya çalışmaları için de ciddi zorluklar oluşturduğunu vurgulayarak "Bugüne kadar yürütülen mayın temizleme çalışmaları sonucunda yaklaşık 140 bin hektarlık alandan 119 bin 946 mayın ve patlamamış askeri mühimmat temizlendi. Fakat mayınlı araziler bundan daha geniştir. Mayın döşemek kolay, temizlemek çok zor. Azerbaycan, mayın temizleme faaliyetlerini neredeyse tamamen kendi kaynaklarıyla yürütmektedir. Mayınların etkilerinin ortadan kaldırılması ve arazilerin temizlenmesi için uluslararası toplumdan yeteri kadar siyasi ve pratik destek büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı: Ermenistan'ın döşediği mayınlar nedeniyle 68 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti - Son Dakika

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