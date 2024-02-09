Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bayraktar Akıncı TİHA'ların uçuşunu izledi - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bayraktar Akıncı TİHA'ların uçuşunu izledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bayraktar Akıncı TİHA\'ların uçuşunu izledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Araçlarının (TİHA) uçuşunu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile birlikte izledi. Aliyev, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait tesisi ziyaret ederek, yeni alınan TİHA'ların uçuşunu yönetti ve monte edilen bombaları inceledi.

09.02.2024 14:23  Güncelleme: 14:24
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ordu envanterine yeni alınan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Araçlarının (TİHA) uçuşunu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile izledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait tesisi ziyaret etti.

Azerbaycan ordusunun envanterine yeni alınan Bayraktar Akıncı TİHA'ların uçuşunu izleyen Cumhurbaşkanı Aliyev'e oğlu Haydar Aliyev ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Bayraktar eşlik etti.

Yeni kurulan İHA Akademisinde de incelemelerde bulunan Aliyev'e Bayraktar, akademi ve İHA'larla ilgili bilgi verdi.

Bayraktar Akıncı TİHA'ların kontrol istasyonunu da gezen Aliyev, kumandanın başına geçerek Akıncı TİHA'nın uçuşunu yönetti.

Aliyev, piste inen Bayraktar Akıncı TİHA'ya imza attı, TİHA'lara monte edilen bombaları inceledi.

Kaynak: AA

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