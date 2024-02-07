Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hankendi\'de oy kullandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminde oyunu işgalden kurtarılan Hankendi'de kullandı.
Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve çocuklarıyla Ermeni güçlerinin işgalinden kurtarılan Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'deki 122 numaralı seçim bölgesinin 14. seçim merkezinde oylarını kullandı.
Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek. Yaklaşık 6,5 milyon seçmen, ülke genelinde 6 bin 537 sandıkta oy kullanabilecek. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları ise 37 ülkede kurulan 49 sandıkta tercihlerini yapabilecek.
Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde de 6 seçim bölgesi oluşturuldu. Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanılıyor.
Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 22 binden fazla seçmen oy kullanabilecek.
Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yeniden aday olduğu seçimde, 7 aday, 7 yıllık dönemde Azerbaycan'ı yönetmek için yarışıyor.
Seçimi yaklaşık 800'ü yabancı 90 binden fazla gözlemci ve 200'den fazla yabancı gazeteci takip edecek.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Son Dakika › Güncel › Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hankendi'de oy kullandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?