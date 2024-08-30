Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: Uluslararası Kızılhaç Komitesi çalışmalarını yeterli bulmuyoruz

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, 1. Karabağ Savaşı sırasında kaybolan Azerbaycan vatandaşlarının akıbetinin belirlenmesi sürecinde Uluslararası Kızılhaç Komitesinin çalışmalarını yeterli bulmadıklarını belirterek, "Uluslararası Kızılhaç Komitesi, tüzüğüne aykırı olarak, Ermenistan hükümeti ve lobisinin paralı siparişiyle rapor yazan şahıslara yanlış bilgi aktarmakta ve Azerbaycan karşıtı taraflı propaganda kampanyasına katılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hacıyev, 30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü dolayısıyla X hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın 1. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a yönelik saldırıları sonucu yaklaşık 4 bin Azerbaycan vatandaşının kayıp olduğunu bildirdi.

Kayıp vatandaşların akıbetinin belirlenmesinin, sadece onların akrabalarını değil Azerbaycan devletini de ilgilendiren en ciddi insani sorunlardan biri olduğunu belirten Hacıyev, "Ermenistan, kayıpların akıbeti ve toplu mezarlarının yeri hakkında bilgi vermekten kaçınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hacıyev, esir alınan Azerbaycan vatandaşlarının Ermenistan tarafından vahşice katledilmesinin çok sayıda şahit ifadesi ve işgalden kurtarılan bölgelerde bulunan toplu mezarlarla kanıtlandığını bildirerek, "Bu insanlık suçlarını işleyenler Ermenistan'da cezalandırılmıyor, hatta kahraman ilan ediliyorlar. Ama hakikat, adalet yerini buldu. Bugün bu suçluların çoğu Azerbaycan adaletine hesap veriyor. Ermeni lobisinin parası karşılığında bu savaş suçlularının serbest bırakılması çağrısında bulunan bazı Batılı politikacılar ve medya kuruluşları utanmalıdır. Ermenistan, barbarca eylemlerinden dolayı Azerbaycan'dan özür dilemeli, diğer failleri sorumlu tutmalı ve Azerbaycan'ın ulusal kahramanı Natig Gasimov'un kalıntıları da dahil olmak üzere toplu mezarların tam yerini bildirmelidir." çağrısında bulundu.

Topraklar işgalden kurtarıldıktan sonra kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesi sürecinin ivme kazandığını belirten Hacıyev, "Şu ana kadar 1. Karabağ Savaşı sırasında kaybolan 149 kişinin kimliği tespit edildi." bilgisini paylaştı.

Hacıyev, kayıpların tespit edilmesi işinde Uluslararası Kızılhaç Komitesinin çalışmalarını yeterli bulmadıklarını bildirerek, "Ne yazık ki bugün Uluslararası Kızılhaç Komitesi, tüzüğüne aykırı olarak, Ermenistan hükümeti ve lobisinin paralı siparişiyle rapor yazan şahıslara yanlış bilgi aktarmakta ve Azerbaycan karşıtı taraflı propaganda kampanyasına katılmaktadır." ifadelerini kullandı.