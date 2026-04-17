Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Burhanettin Duran ve Akif Çağatay Kılıç ile Görüştü

Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Duran, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşlik bağları, ortak tarih ve güçlü iş birliği anlayışıyla her alanda güçlenmeye devam ediyor. Görüşmemizde iletişim, medya ve kamu diplomasisi alanlarında atılabilecek ortak adımlar üzerinde durduk. Dezenformasyonla mücadele, doğru bilginin etkin şekilde paylaşılması ve stratejik iletişim alanında koordinasyonun artırılması konularında görüş birliğimizi teyit ettik" dedi.

Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, dost ve kardeş Azerbaycan ile yakın temas içerisinde güçlü iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da, "Azerbaycan Cumhurbaşkanının Yardımcısı, değerli dostum Hikmet Hacıyev ile Antalya Diplomasi Forumu marjında bir araya geldik. Sayın Hacıyev ile ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Ermenistan ile normalleşme sürecini de ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.