Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: 'Ermenistan anayasasındaki Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarına son verilmelidir' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: 'Ermenistan anayasasındaki Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarına son verilmelidir'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, 2. Şuşa Global Medya Forumu'nda yaptığı açıklamada, 'Ermenistan anayasasındaki Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarına son verilmelidir. Anayasa her ülkenin kendi iç meselesidir. Ancak bin anayasada başka bir ülkeye yönelik toprak iddiaları varsa buna son verilmelidir ve hukuki çerçevede tam şekilde toprak iddialarına son verilecek şekilde olmalı ki, buna göre de biz harekete geçelim' dedi.

21.07.2024 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: "Ermenistan anayasasındaki Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarına son verilmelidir"

ŞUŞA - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, 2. Şuşa Global Medya Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Ermenistan anayasasındaki Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarına son verilmelidir. Anayasa her ülkenin kendi iç meselesidir. Ancak bin anayasada başka bir ülkeye yönelik toprak iddiaları varsa buna son verilmelidir ve hukuki çerçevede tam şekilde toprak iddialarına son verilecek şekilde olmalı ki, buna göre de biz harekete geçelim" dedi.

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenene 2. Şuşa Global Medya Forumu, devam ediyor. Azerbaycan Medya Geliştirme Ajansı tarafından Azerbaycan ulusal basınının 149'uncu yılına ithaf edilen etkinlik "Yanlış Bilginin İfşa Edilmesi: Dezenformasyonla Mücadele" teması altında medya ile bilgi ve iletişim alanında önem taşıyan konular tartışılıyor. Etkinlikte, "Dezenformasyonun Kapsamının Belirlenmesi" temalı panele katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardmıcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarına son verilmelidir"

Ermenistan anayasasındaki Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının çıkarılması gerektiğini belirten Hacıyev, "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin Ermenistan ile birleştirilmesiyle ilgili bir madde var. Onun için Ermenistan anayasasındaki Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarına son verilmelidir. Anayasa her ülkenin kendi iç meselesidir. Ancak bin anayasada başka bir ülkeye yönelik toprak iddiaları varsa buna son verilmelidir ve hukuki çerçevede tam şekilde toprak iddialarına son verilecek şekilde olmalı ki, buna göre biz de harekete geçelim" dedi.

"AGİT Minsk Grubu'na ihtiyaç yok"

Azerbaycan'ın Ermenistan ile birlikte AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi için AGİT'e başvuruda bulunmayı teklif ettiğini vurgulayan Hacıyev, "AGİT Minsk Grubu gibi bir grubun kalmasına ihtiyaç yok. Çatışma ve savaş artık mevcut değilse Minsk Grubu'nun mevcut olmasına ne gerek var. Minsk Grubu'nun neyi amaçladığını biz çok iyi biliyoruz. Bu aşamada Azerbaycan, Ermenistan tarafında ilişkilerin temelini koyabilecek ana ilkeler hakkında karşılıklı anlaşmaya varabileceğim konusunda teklifte bulundu. 2021'de barış sürecinin teşkil eden ana prensiplerini Azerbaycan tarafı teklif etmişti" ifadelerini kullandı.

"Yapay zekanın giderek gelişmesi durumu tahmin edilemez bir duruma getirmiştir"

Herkes tarafından dezenformasyonun çok negatif sonuçlar doğurabilecek bir konu olduğunu bilindiğini belirten Hacıyev, "İlk aşamada dezenformasyonun kurbanları profesyonel gazeteciler ve medya kuruluşlarıdır. Bunu önlenmesine gelindiğinde ise, sosyal medyanın büyümesi ve yapay zekanın da dahil olmasıyla bunun kontrol edilemez bir duruma gelmesiyle ilgilidir. Yapay zekanın giderek gelişmesi bu durumun tahmin edilemez bir duruma getirmiştir. Bizler ilk aşamada bu konu hakkında uluslararası seviyede ortak bir fikre sahip olmalıyız. Aynı zamanda BM ve diğer uluslararası kuruluşlar çerçevesinde bu konunun kapsamlı bir şekilde müzakere edilmesinin vaktidir" dedi.

2. Şuşa Global Medya Forumu

"Dezenformasyonun Kapsamının Belirlenmesi", "Dezenformasyona Karşı Daha Dayanıklı Bir Toplum Oluşturmaya Yönelik Politikalar ve Girişimler", "Yapay Zekanın Gerçeklik Üzerindeki Etkisi, Medya ve Dezenformasyon: Medya Okuryazarlığının Teşvik Edilmesi" ve "İklim Hareketi ve Medya" meseleleri gibi alt başlıklarda pek çok konunun konuşulduğu foruma, 50 ülkeden 150'den fazla medya katılımcı yer alıyor. 22 Temmuz'a kadar devam edecek olan etkinliğe 30'a yakın ülke devlet ajansları seviyesinde katılırken, 12 uluslararası organizasyon temsilcisi ve 82 medya kuruluşu etkinliklerde yer alıyor.

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ermenistan, Azerbaycan, Şuşa, Uluslararası İlişkiler, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: 'Ermenistan anayasasındaki Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarına son verilmelidir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:18 Pink Martini konserinde İmamoğlu sürprizi Sahnede eşiyle birlikte şarkıya eşlik etti Pink Martini konserinde İmamoğlu sürprizi! Sahnede eşiyle birlikte şarkıya eşlik etti
23:14 Rusya’dan Biden’la ilgili dikkat çeken açıklama: Şimdi sıra soruşturmada Rusya'dan Biden'la ilgili dikkat çeken açıklama: Şimdi sıra soruşturmada
21:41 Donald Trump: Harris’i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak Donald Trump: Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak
21:23 Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris’i destekleyecek Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyecek
20:51 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
23:28 Jestleri de küçük kekle su Pegasus, yaptığı rötarlarla yolcuları isyan ettirdi Jestleri de küçük kekle su! Pegasus, yaptığı rötarlarla yolcuları isyan ettirdi
22:25 Haremlik selamlık uygulaması Adıyaman Menzil’de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı Haremlik selamlık uygulaması! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı
21:51 Batman Havalimanı’nda polis memuru yanlışlıkla komiser yardımcısını vurdu Batman Havalimanı'nda polis memuru yanlışlıkla komiser yardımcısını vurdu
19:59 Nevşehir Vali Yardımcısı’nın yeğenleri denizde boğuldu Nevşehir Vali Yardımcısı'nın yeğenleri denizde boğuldu
19:18 İsrailli Bakan Katz’ın skandal paylaşımına Türkiye’den sert tepki: Filistin halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz İsrailli Bakan Katz'ın skandal paylaşımına Türkiye'den sert tepki: Filistin halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz
18:52 Özgür Özel’e Feyzioğlu’ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
18:19 İstanbul’da baba dehşeti Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı İstanbul'da baba dehşeti! Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı
17:11 Alperen Şengün’den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu Alperen Şengün'den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu
16:24 Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ’u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ'u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 00:59:31. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: 'Ermenistan anayasasındaki Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarına son verilmelidir' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement