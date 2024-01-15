Azerbaycan\'da beyin kanaması geçiren öğretmen Türkiye\'ye nakledildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'da görev yaparken beyin kanaması geçiren öğretmenin, ambulans uçakla Türkiye'ye nakledildiğini ve tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattığını bildirdi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlığın yurt dışı teşkilatında, Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde görev yaparken beyin kanaması geçiren ve profesyonel müdahaleye ihtiyaç duyan öğretmenin durumu kendilerine ulaşır ulaşmaz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile iletişime geçtiklerini belirtti.

Tekin, şunları kaydetti:

"Bakanımız, ilk günden itibaren öğretmenimizin tedavi süreciyle birebir ilgilendi. İvedilikle müdahale edip ambulans uçak ile öğretmenimizin Bilkent Şehir Hastanesi'ne naklini gerçekleştirdi. Çok şükür öğretmenimiz hayati tehlikeyi atlattı.

Bu vesileyle başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere, Bilkent Şehir Hastanesi personeline ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Eğitim ailemizin her bir ferdi bizim için çok kıymetlidir. Öğretmenimize bir kez daha acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."