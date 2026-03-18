Azerbaycan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Şehitliği'ndeki törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Büyükelçilik müşavirleri, askeri yetkililer, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Akgün'ün Şehitlik Anıtı'na çelenk koyduğu törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Şehitlik anı defterini imzalayan Akgün, deftere, bundan 111 yıl önce Çanakkale Savaşı'nda dünyanın en güçlü ordularına karşı kısıtlı imkanlara rağmen kazanılan destansı zaferin Türk tarihine altın harflerle yazıldığını, Türk milletinin bağımsızlık uğruna neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti.

Akgün deftere, "Çanakkale'de yatan yüz binlerce şehidimizi yad ederken yardıma geldiği kardeş Azerbaycan topraklarında azatlık uğruna canını feda eden Türk ordusunun kahraman Mehmetçiklerini ve Kurtuluş Savaşı'mızda Mehmetçik ile omuz omuza düşmana karşı dövüşürken Türk'ün istiklali uğruna şehit düşen tüm Azerbaycan askerlerini de bir kez daha rahmet ve minnetle anmak istiyorum." ifadelerini yazdı.

Temsili şehit mezarlarına karanfil bırakan Akgün ve beraberindekiler, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj

11:21
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu Vanalar açıldı
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu! Vanalar açıldı
11:15
İmamoğlu’nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
10:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
10:40
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu’nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu'nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
10:30
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 11:54:27. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.