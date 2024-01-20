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Azerbaycan'da Kanlı Ocak Katliamı Kurbanları Anılıyor - Son Dakika
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Azerbaycan'da Kanlı Ocak Katliamı Kurbanları Anılıyor

Azerbaycan'da bağımsızlığın sembolüne dönüşen 20 Ocak Katliamı'nın kurbanları, Bakü Şehitler Hiyabanı'nda anılıyor. Azerbaycanlılar, şehitliğe kırmızı karanfiller bırakarak dua ediyor. Ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da şehitliği ziyaret etti. 20 Ocak, Azerbaycan için azatlık uğrunda yakılan bir meşaledir ve hürriyet arzusunun başladığı tarihtir.

Azerbaycan\'da Kanlı Ocak Katliamı Kurbanları Anılıyor
20.01.2024 - 13:08,
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Azerbaycan'da bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın kurbanları yad ediliyor.

Azerbaycanlılar, 1990'daki katliamın kurbanlarını anmak için Bakü Şehitler Hiyabanı'na akın etti.

Bakü ve diğer bölgelerden gelenler, şehitliğin önünde uzun kuyruk oluşturdu. Mezarlara kırmızı karanfiller bırakan vatandaşlar, şehitler için dua etti.

Ülke genelinde yerel saatle 12.00'de tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada Hazar Denizi'nin kıyısındaki gemiler ve trafikteki sürücüler de korna çaldı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşi Mihriban Aliyeva ile Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret ederek Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

"20 Ocak, azatlık uğrunda yakılan bir meşaledir"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti.

Büyükelçilik müşavir ve çalışanlarıyla Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin eşlik ettiği Bağcı, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua okudu.

Büyükelçi Bağcı, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kanlı Ocak dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ndeki Türk bayrağının yarıya indirildiğini söyledi.

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır." dizelerine atıfta bulunan Bağcı, şunları söyledi:

"20 Ocak, Azerbaycan için tam da az önce okuduğum anlamı taşıyan bir gündür. 20 Ocak, azatlık uğrunda yakılan bir meşaledir. 20 Ocak, hürriyet ve bağımsızlık arzusunun başladığı tarihtir. Tüm şehitler sadece Azerbaycan halkının değil Türk halkının da yüreğinde yaşıyor ve ebedi de yaşayacaktır. Ruhları şad olsun."

"Kanlı Ocak"

1990 yılının başlarında, Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepki göstermek isteyen binlerce Azerbaycanlı, Bakü'nün Azadlık Meydanı'na akın etti ve uzun süreli mitinglere başladı.

Mitingleri dağıtmak amacıyla 20 Ocak'ta Bakü'nün çeşitli bölgelerine giren Sovyet ordusu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150'ye yakın sivili katletti, yüzlerce kişiyi yaraladı.

Şehitlerin naaşları, yüz binlerin katılımıyla gözyaşları içinde kırmızı karanfillerle bugünkü adıyla Şehitler Hiyabanı'na defnedildi. Azerbaycanlılar, 34 yıldır her 20 Ocak'ta, 20 Ocak kurbanlarının simgesi haline gelen karanfillerle şehitliğe akın ediyor.

Kaynak: AA
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Hazar Denizi, Azerbaycan, Bakü, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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