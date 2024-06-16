Azerbaycan'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü ve diğer illerde Kurban Bayramı namazı kılındı.
Bakü'deki camiler, sabah erken saatlerden itibaren namaz kılmak isteyen cemaatle dolup taştı.
Camilerde yer bulamayanlar, namazlarını avlularda ve bahçelerde eda etti.
Ülkenin tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Şeki kentinin Cuma Mescidi'nde de bayram namazı kılındı.
Namazı kıldıran Şeki-Oğuz Bölge Müftüsü Kamran Memmedov, kurban kesmenin faziletlerine ilişkin vaaz verdi.
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