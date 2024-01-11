Azerbaycan\'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de üç ayların müjdecisi kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programda dualar edildi.

Regaip Kandili programı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Türk Şehitliği Camisi'nde düzenlendi.

Programa, Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Programda, Din Hizmetleri Müşaviri Açık ile Prof. Dr. Yılmaz, Regaip Kandili ve üç ayların faziletine ilişkin konuşma yaptı.