Azerbaycan\'dan İran\'a İnsani Yardım

BAKÜ, 19 Mart (Xinhua) -- Azerbaycan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla İran'a ek bir insani yardım sevkiyatı yaptı.

Azerbaycan resmi haber ajansı AZERTAC'ın çarşamba günkü haberinde, söz konusu yardımın Aliyev ile İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan arasında 8 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ardından, komşu ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla organize edildiği belirtildi.

Sevkiyatın, 76 tonu gıda ve gıda maddeleri, 4 tonu ilaç ve 2 tonu tıbbi ekipman olmak üzere toplam 82 ton yardımdan oluştuğu, beş kamyonla taşındığı, ayrıca yaklaşan Nevruz Bayramı öncesinde bayrama yönelik hediyeler ve ürünlerin de gönderildiği kaydedildi.

İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Mücteba Demirçilo gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın İran'a insani yardım gönderen ilk ülke olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, bazı üçüncü ülkelerin İran'a yardım ulaştırmak için Azerbaycan topraklarını transit güzergah olarak kullanma talebiyle Bakü'ye başvurduğunu da sözlerine ekledi.