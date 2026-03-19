Üye Girişi
Son Dakika Logo

Azerbaycan'dan İran'a İnsani Yardım

19.03.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan, İran'a 82 ton insani yardım sevkiyatı gerçekleştirdi. Yardım, Nevruz öncesi gönderildi.

BAKÜ, 19 Mart (Xinhua) -- Azerbaycan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla İran'a ek bir insani yardım sevkiyatı yaptı.

Azerbaycan resmi haber ajansı AZERTAC'ın çarşamba günkü haberinde, söz konusu yardımın Aliyev ile İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan arasında 8 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ardından, komşu ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla organize edildiği belirtildi.

Sevkiyatın, 76 tonu gıda ve gıda maddeleri, 4 tonu ilaç ve 2 tonu tıbbi ekipman olmak üzere toplam 82 ton yardımdan oluştuğu, beş kamyonla taşındığı, ayrıca yaklaşan Nevruz Bayramı öncesinde bayrama yönelik hediyeler ve ürünlerin de gönderildiği kaydedildi.

İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Mücteba Demirçilo gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın İran'a insani yardım gönderen ilk ülke olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, bazı üçüncü ülkelerin İran'a yardım ulaştırmak için Azerbaycan topraklarını transit güzergah olarak kullanma talebiyle Bakü'ye başvurduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Politika, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 10:04:05. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.