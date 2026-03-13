Azerbaycan'dan İran'a Tepki

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen balistik mühimmatın Türk hava sahasına girdiği olayın bölgesel istikrara doğrudan tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Bakanlık, Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik mühimmata ilişkin açıklama yayımladı.

Türkiye topraklarına yönelik bu tür hareketleri şiddetle kınadıkları belirtilen açıklamada, "Bu, egemenliğin ve toprak bütünlüğünün ağır ihlalidir. Kabul edilemez olarak gördüğümüz, gerilimi tırmandıran bu tür eylemler bölgesel istikrara doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Kardeş Türkiye ile bir kez daha dayanışmamızı ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat, 4 ve 9 Mart'ta da NATO'nun hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmişti.