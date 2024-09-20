Azerbaycan'dan Lammy'ye Destek - Son Dakika
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Azerbaycan'dan Lammy'ye Destek

Azerbaycan Büyükelçisi Süleymanov, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'nin açıklamalarını destekledi.

20.09.2024 17:23
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Azerbaycan'ın Londra Büyükelçisi Elin Süleymanov, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin Azerbaycan'ın zafer kazandığı 2. Karabağ Savaşı'na atıfta bulanarak yaptığı "Azerbaycan 1990'ların başında kaybettiği toprakları geri almayı başardı." şeklindeki açıklamasına destek verdi.

Bakan Lammy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 10 Eylül'de Ukrayna'ya yaptıkları ortak ziyaretin ardından Substack adlı blogda "İngiltere ve ABD, Ukrayna için birleşti" başlıklı yazı yazdı.

Lammy, yazısında, Ukrayna ziyareti sonrası Kiev'den ayrılırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emperyalist eylemlerinin nasıl ters etki yarattığını düşündüğünü aktardı. Kiev'de halkın, Ukraynalı kimlikleriyle gurur duyduğunu dile getiren Lammy, halkın Avrupa'nın geri kalanına yakın kalma arzusu taşıdığını ve Avrupa Birliği (AB) katılım müzakerelerinin başlamasıyla bu ilişkinin daha da güçlendiğini bildirdi.

Bakan Lammy, aynı etkinin Rusya'nın komşuları arasında da görüldüğüne dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Orta Asya devletleri giderek daha fazla doğuya ve güneye bakıyor. Azerbaycan 1990'ların başında kaybettiği toprakları geri almayı başardı. Gürcistan ve Moldova, NATO ve AB ile ilişki kuruyor. Belarus, Kuzey Kore ve İran gibi sadece birkaç kırılgan rejim hala Moskova'nın yanında yer almaktadır. 21. yüzyılda bile Çarlık'ın sınırları var."

Bakan Lammy'nin Azerbaycan'a ilişkin yaptığı değerlendirmeye tepki gösteren ana muhalefetteki Muhafazakar Parti milletvekili Alicia Kearns ise X'ten yaptığı paylaşımda, "Lammy'nin son yazısında Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki son askeri harekatını kurtuluş olarak nitelendirmesinin çok şaşırtıcı." ifadesini kullandı.

Bunun İngiltere'nin tutumunda önemli değişime işaret ettiğini vurgulayan Kearns, "İngiltere politikasının bir blog aracılığıyla değiştirilmesi son derece uygunsuzdur. Bu yorumun neden yayımlandığının acilen açıklığa kavuşturulması gerekmektedir." yorumunda bulundu.

Azerbaycan'ın Londra Büyükelçisi: "Dışişleri Bakanı Lammy kesinlikle haklı"

Azerbaycan'ın Londra Büyükelçisi Elin Süleymanov da GB News'e yaptığı açıklamada, İngiliz Dışişleri Bakanı Lammy'ye destek vererek kesinlikle haklı olduğunu bildirdi.

Bunun sadece Lammy'nin değil uluslararası toplumun görüşü olduğunu vurgulayan Süleymanov, "Ermeni birliklerinin Azerbaycan topraklarından çekilmesini isteyen 4 Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı bulunmaktadır. Lammy kesinlikle haklı. Topraklar yasa dışı işgalden kurtarıldı, insanlar şimdi geri dönüyor." dedi.

Süleymanov, İngiliz milletvekili Kearns'in açıklamalarından ciddi endişe duyduğunu belirterek, "Lammy Gürcistan, Moldova, Ukrayna topraklarının toprak bütünlüğünü desteklediğini söylüyor. Azerbaycan'ın ne farkı var? Azerbaycan İngiltere'nin tanıdığı, uluslararası tanınmış sınırları içinde toprak bütünlüğünü yeniden sağladığında bu neden tartışmalı oluyor?" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın zafer kazandığı 2. Karabağ Savaşı

27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı, 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin üçlü bildirisiyle sona ermişti.

Bildiri gereği, Karabağ'da Ermeni nüfusun bulunduğu yerleşim birimlerinin ve Laçın Koridoru diye bilinen Hankendi-Laçın yolunun güvenliğini sağlamak için bölgeye 1960 askerden oluşan ve "Rus Barış Gücü" diye adlandırılan Rus birlikleri yerleştirilmişti.

Beş yıl süreyle yerleştirilen Rus Barış Gücü'nün görev süresinin 10 Kasım 2025'te bitmesi öngörülüyordu fakat Rusya ve Azerbaycan liderleri, birliklerin görev süreleri dolmadan önce bölgeden çekilmesi yönünde karar almıştı.

Rus Barış Gücüne ait zırhlı ve ağır tonajlı araçlar, Nisan 2024'te bölgeden çıkmaya başlamıştı.

Kaynak: AA

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