Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Pakistan'a saldırılarını kınayarak, Pakistan halkı ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

"GERGİNLİĞİN ARTMASINDAN ENDİŞELİYİZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin daha da artmasından endişe duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Pakistan'a yönelik, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan askeri saldırıları kınıyoruz. Pakistan halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu beyan ediyor, masum kurbanların ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm tarafları itidalli davranmaya ve ihtilafı diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.