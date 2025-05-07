Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti - Son Dakika
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Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

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Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim her saat tırmanırken Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Asya'yı karıştıran savaşta tarafını açıkça belli etti. Bakanlık, Hindistan'ın Pakistan'a saldırılarını kınayarak, Pakistan halkı ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

07.05.2025 11:06
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Pakistan'a saldırılarını kınayarak, Pakistan halkı ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

"GERGİNLİĞİN ARTMASINDAN ENDİŞELİYİZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin daha da artmasından endişe duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Pakistan'a yönelik, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan askeri saldırıları kınıyoruz. Pakistan halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu beyan ediyor, masum kurbanların ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm tarafları itidalli davranmaya ve ihtilafı diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Ali Karatay:
    Azerbaycan diye Bir devlet yoki taraf seçsin 0 0 Yanıtla
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