Azerbaycan'dan Suriye'ye Destek Mesajı - Son Dakika
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Azerbaycan'dan Suriye'ye Destek Mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Suriye'ye insani yardımların süreceğini ve destek vereceklerini belirtti.

18.01.2025 15:51
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Suriye'ye insani yardımları sürdüreceklerini söyleyerek, "Suriye'nin, uluslararası sistemin aktörüne dönüşmesi için Türkiye ve Azerbaycan diplomasisi yeni yönetime tam destek vermeye hazırdır." dedi.

Bayramov, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ortak basın toplantısında konuştu.

Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin iki ülke liderinin vizyonuyla tarihi Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasıyla müttefiklik düzeyine yükseldiğini belirten Bayramov, ilişkilerin kapsamına göre oldukça geniş, nitelik olarak çok yönlü, içerik olarak çok zengin olduğunu dile getirdi.

Bayramov, Fidan'la Suriye'de yaşanan gelişmeleri de konuştuklarını aktararak, Türkiye'nin bu hususta önemli rol oynadığını kaydetti.

Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasına değinen Bayramov, "Gazze'de ateşkesin sağlanması önemli bir olaydır. Gazze'de ateşkes anlaşmasına tüm tarafların uymasını umuyoruz." diye konuştu.

Bayramov, Filistin meselesinin, BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda iki devletli çözümünü desteklediklerini ve bu yöndeki diplomatik çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen Bayramov, "2012'den itibaren Suriye ile diplomatik ilişkilerimiz yoktu. Bu süre zarfında Esed rejimi ile ilişkilerimiz yok düzeyindeydi. Yeni gelişmelerden sonra Dışişleri Bakan Yardımcımız Türkiye'nin koordinasyonuyla Suriye'yi ziyaret etti ve Dışişleri Bakanı'yla görüştü. Suriye'de en kısa zamanda büyükelçiliğimiz yeniden faaliyete başlayacaktır." bilgisini paylaştı.

Bayramov, Suriye yönetiminin çok sayıda zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu kaydederek, "Dost ülke olarak imkanımızın yettiği farklı alanlarda (Suriye'ye) destek vereceğiz. Türkiye'nin uzun yıllardır Suriye halkına yaptıkları göz önündedir. Türkiye, 4 milyon Suriyeliye kucak açtı. Değişimin ardından Suriye'ye ilk yardım elini uzatan Türkiye oldu. Azerbaycan da bu sürece katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti." dedi.

Destek için Suriye'nin yeni yönetimine önerilerde bulunduklarını ve onlardan yanıt beklediklerini bildiren Bayramov, "Suriye'ye insani yardımlarımız sürecek. Suriye'nin, uluslararası sistemin aktörüne dönüşmesi için Türkiye ve Azerbaycan diplomasisi yeni yönetime tam destek vermeye hazırdır. Güvenlik hususunda da Azerbaycan olarak destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan'dan Suriye'ye Destek Mesajı - Son Dakika

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