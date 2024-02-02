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Azerbaycan Dışişleri Bakanı AB'nin Ermenistan ile savunma işbirliğine tepki gösterdi - Son Dakika
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı AB'nin Ermenistan ile savunma işbirliğine tepki gösterdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı AB\'nin Ermenistan ile savunma işbirliğine tepki gösterdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Birliği (AB) ile Ermenistan arasında savunma alanındaki her türlü işbirliğinin Güney Kafkasya'da barış sürecine zarar verdiğini belirtti. Bayramov, AB üyesi bazı devletlerin farklı isimler altında Erivan'a askeri yardımda bulunduğunu ifade etti ve bu durumun Ermenistan'ı barış sürecinden uzaklaştırdığını vurguladı.

02.02.2024 15:59
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Birliği (AB) ile Ermenistan arasında savunma alanındaki her türlü işbirliğinin Güney Kafkasya'da barış sürecine zarar verdiğini belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakü'de temaslarda bulunan Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova ile bir araya gelen Bayramov, AB ile Erivan arasındaki askeri işbirliğine tepki gösterdi.

"Azerbaycan, AB'nin ve üye devletlerinin güvenilir bir ortağıdır. Oysa ülkemize yönelik çifte standart uygulamaları ve adaletsiz yaklaşım bölgemizde sürdürülebilir barışın tesisine katkı sağlamamaktadır." ifadesini kullanan Bayramov, AB üyesi bazı devletlerin farklı isimler altında Erivan'a askeri yardımda bulunduğunu belirtti.

Bayramov, "Ermenistan'ı barış sürecinden uzaklaştıran bu devletlerin çabaları, Güney Kafkasya'da barışın tesisine zarar verir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Azerbaycan Dışişleri Bakanı AB'nin Ermenistan ile savunma işbirliğine tepki gösterdi - Son Dakika
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