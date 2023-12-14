 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Hakan Fidan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Hakan Fidan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin bölgenin en önemli ülkelerinden biri olduğunu söyleyerek "Türkiye Azerbaycan'ın dostu, Ermenistan'ın ise komşusudur.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Hakan Fidan\'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
14.12.2023 - 15:43,
Abone Ol

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin bölgenin en önemli ülkelerinden biri olduğunu söyleyerek "Türkiye Azerbaycan'ın dostu, Ermenistan'ın ise komşusudur. Süreçle doğrudan ilişkisi olmayan bazı üçüncü ülkelerin aksine bölge ülkesi olarak Türkiye, sürdürülebilir barış, kalkınma ve ekonomik ilişkilerin sağlanmasını herkesten çok istiyor." dedi.

Bayramov, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ortak basın toplantısında konuştu.

Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerden bahseden Bayramov, 2023'ün 10 ayında ticaret hacminin 7 milyar dolara ulaşarak 2022'nin verilerine kıyasla yüzde 15 arttığını bildirdi.

Bayramov, "Azerbaycan ve Türkiye müttefikliği bölgede istikrarın korunması için önemli etkendir." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan'la Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini de müzakere ettiklerini belirten Bayramov, "Azerbaycan ve Türkiye'nin bölgede sürdürülebilir barış ve güvenliğin sağlanması yönünde tutumu aynıdır. Biz, bölge ülkeleri arasında normal komşuluk ilişkilerinin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ermenistan da bu yönde adımlar atarsa olumlu sonuçlar elde edilebilir." diye konuştu.

Bayramov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde Türkiye'nin rolüne ilişkin soruya ise "Türkiye bölgenin en önemli ülkelerinden biridir. Türkiye Azerbaycan'ın dostu, Ermenistan'ın ise komşusudur. Süreçle doğrudan ilişkisi olmayan bazı üçüncü ülkelerin aksine bölge ülkesi olarak Türkiye, sürdürülebilir barış, kalkınma ve ekonomik ilişkilerin sağlanmasını herkesten çok istiyor. Zaten Azerbaycan masada varsa o masada Türkiye de vardır. Türkiye'nin masada olması Ermenistan için de faydalı olur." yanıtını verdi.

"(Barış anlaşması sürecinde) belirli olumlu ilerlemeler var"

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığından 7 Aralık'ta yapılan ortak açıklamanın iki devlet arasında güvenin sağlanması yönünde önemli başarı olduğunu vurgulayan Bayramov, tarafların esir değişimi ve uluslararası kuruluşlarda birbirlerinin adaylıklarına veto koymamak gibi sonuçlar elde ettiğini hatırlattı.

Bayramov, iki devletin bu başarıyı herhangi bir aracı olmaksızın doğrudan temaslar sayesinde elde ettiğini vurgulayarak "Kasım sonunda Ermenistan, 70 gün aranın ardından Azerbaycan'ın barış anlaşması teklifine, kendi cevaplarını içeren öneriyle karşılık verdi. Bunun içeriğini açıklamak istemiyoruz. Şimdi üzerinde çalışılıyor. Fakat bu sonuncu teklif öncekilerin tekrarı değil. Burada belirli olumlu ilerlemeler var. Tüm bunları göz önünde bulundurarak iyimserlik içerisindeyiz. Fakat (barışın imzalanması için) herhangi bir tarih söyleyemem. Biz negatif tarihe sahip bu konuyu adım adım ileri taşıyabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan sınırlarını sadece Azerbaycan ordusu koruyacaktır"

Ermenistanlı yetkililerin, "orduların sınırdan karşılıklı olarak geri çekilmesi" yönündeki açıklamalarına da değinen Bayramov, Azerbaycan olarak bu görüşü paylaşmadıklarını belirtti.

Bayramov, "Sınır henüz belirlenmedi. Önce sınır hattı belirlenmelidir. Sınır konusunda anlaşma sağlanmadıkça orduların geri çekilmesi söz konusu değildir. Başka şeyler (Azerbaycan-Ermenistan sınırına üçüncü ülke ordusunun yerleştirilmesi) de öneriyorlar. Azerbaycan ordusu 30 yıllık işgalden sonra kan dökerek, şehit vererek sınırlarına yerleşti. Azerbaycan sınırlarını sadece Azerbaycan ordusu koruyacaktır. Bu iş üçüncü ülkelere havale edilemez." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Hakan Fidan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


15:36
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:33
Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:26
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlarla ilgili aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli... Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlarla ilgili aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli...
14:37
Dışişleri Bakanı Fidan: 'Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz. Dışişleri Bakanı Fidan: "Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz.
14:37
Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı
14:36
Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
14:33
Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti
14:29
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi

Son Dakika
14:37 Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı
14:33 Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti
14:36 Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
14:29 Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi
14:27 Osmaniye'de FETÖ üyesi kadın elbise dolabının arkasında yakalandı
14:07 Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü
13:26 Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı
13:28 Putin, Türkiye'ye geliyor! Haberi bizzat verip Erdoğan'a övgüler dizdi
13:21 Türkiye'nin ilk uzay yolcusu 9 Ocak'ta uzaya gönderilecek
13:18 Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 15:43:57. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Hakan Fidan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement