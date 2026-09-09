Azerbaycan Dışişleri Bakanı, COP31 konusunda Türkiye'yi desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi - Son Dakika
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı, COP31 konusunda Türkiye'yi desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, COP31 konusunda Türkiye\'yi desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ülkesinin, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) hazırlık sürecinde Türkiye'ye desteğini sürdüreceğini belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ülkesinin, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) hazırlık sürecinde Türkiye'ye desteğini sürdüreceğini belirtti.

Bayramov, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde ve Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Dördüncü İklim Haftası'nın (CW4) açılış töreninde konuştu.

Türkiye ve Brezilya'dan ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalıştıklarını dile getiren Bayramov, "Azerbaycan'ın Türkiye'ye bir sonraki COP'a ev sahipliği yapmaya hazırlanırken gösterdiği sarsılmaz kardeş desteğini bir kez daha teyit etmek istiyorum." dedi.

Bayramov, COP29 ve COP31 başkanlıkları arasındaki işbirliğinin bölgesel dayanışmanın bir örneği olduğunu ifade ederek, "Bu işbirliği, sürekliliğin, iddialı iklim finansmanı mekanizmalarının ve küresel eylemin devamlılığının sağlanmasına hizmet ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Dış Politika, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, COP31, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan Dışişleri Bakanı, COP31 konusunda Türkiye'yi desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi - Son Dakika

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