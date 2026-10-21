Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı 31 Türk vatandaşını istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı 31 Türk vatandaşını istenmeyen kişi ilan etti

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı 31 Türk vatandaşını istenmeyen kişi ilan etti
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, aralarında Fatih Erbakan ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da olduğu 31 Türk vatandaşını 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladı. Bakanlık, kararın egemenlik ve ulusal güvenliğe karşı açıklamalar nedeniyle alındığını bildirdi.

(ANKARA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş ile gazeteci, yazar ve ilahiyatçıların da bulunduğu 31 Türk vatandaşını "istenmeyen kişi" ilan ederek, ülkeye girişlerini yasakladı. Bakanlık, kararın Azerbaycan'ın egemenliğine, ulusal güvenliğine ve anayasal düzenine karşı açıklamalar nedeniyle alındığını bildirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 31 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının "istenmeyen kişiler" listesine alındığını duyurdu. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, söz konusu kişilerin Azerbaycan'a girişlerinin yasaklandığı belirtildi. Bakanlık, kararın gerekçesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Çeşitli sosyal ağlar ve internet platformları aracılığıyla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine, ulusal güvenliğine, anayasal düzenine, halkına ve yönetimine karşı, iktidarın zorla değiştirilmesine, ayrıca dini radikalizm temelinde şiddetin, dini nefretin ve düşmanlığın körüklenmesine yönelik açıklamaları dikkate alınarak, aşağıda belirtilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak 'istenmeyen kişiler' ilan edilmiş ve Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına girişleri yasaklanmıştır.

Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı çağrılara ve düşmanlığı teşvik eden faaliyetlere karşılık olarak bundan sonra da gerekli tedbirler alınmaya devam edilecektir."

YASAK GETİRİLENLER ARASINDA SİYASETÇİLER, GAZETECİLER VE İLAHİYATÇILAR BULUNUYOR

Bakanlığın yayımladığı 31 kişilik listede, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş, Toprak Partisi Genel Başkanı Ömer Ulutaş ve HÜDA PAR yöneticisi Sait Seyitoğlu da yer aldı. Listede ayrıca, spor yorumcusu Ahmet Çakar, gazeteciler Adem Özköse, İsmail Kılıçarslan, Yusuf Kaplan, Mert Armağan, Okan Aytaş ve Yaşar Yavuz ile ilahiyatçı Mehmet Boynukalın'ın da bulunduğu görüldü.

31 KİŞİNİN İSMİ AÇIKLANDI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından ülkeye girişleri yasaklanan kişilerin tam listesi şöyle:

"Ahmet Barış İyison, Cem Özyurt, Akın Duru, Dursun Eker, Adem Özköse, Muhammed Emin Yıldırım, Cüneyt Sezer, Serhat Koyuncu, Mikail Ayyıldız, Ahi Aratoğlu, Muharrem Çavuş, Fatih Erbakan, Yahya Uğraş, Aydın Binboğa, Hakkı Eren, Sait Seyitoğlu, Mehmet Boynukalın, Okan Aytaş, Mert Armağan, Yaşar Yavuz, Ahmet Sırrı Arvas, Yusuf Kaplan, Erdinç Teğmen, Ahmet Çakar, Halil Atakan Ay, İsmail Kılıçarslan, Murat Şahin, İrfan Kaya Ülger, Fatin Dağıstanlı, Ömer Ulutaş, Ömer Faruk Gergerlioğlu."

Kaynak: ANKA
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