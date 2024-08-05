Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Filistin'e seyahat uyarısı yaptı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik riski nedeniyle vatandaşlarına Filistin'e seyahat etmemeleri uyarısı yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki güvenlik riski sebebiyle Azerbaycan vatandaşlarına zorunlu nedenler dışında Filistin'e seyahat etmemeleri önerildi.
Açıklamada, Filistin'de bulunan Azerbaycan vatandaşlarından güvenlik kurallarına uymaları ve nüfusun yoğun olduğu alanlara gitmemeleri istendi.
Bakanlık, Azerbaycan vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapmıştı.
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