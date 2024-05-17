Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa İçişleri Bakanı'nın açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa İçişleri Bakanı'nın açıklamasına tepki gösterdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa İçişleri Bakanı\'nın açıklamasına tepki gösterdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fransa İçişleri Bakanı'nın Azerbaycan'ı 'diktatör ülke' olarak nitelendirmesine tepki göstererek, özür dilemesi gerektiğini belirtti. Azerbaycan'ın demokratik değerlere bağlı bir toplum olduğunu vurgulayan sözcü, bu açıklamanın Azerbaycan-Fransa ilişkilerini olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

17.05.2024 12:38
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Azerbaycan'ın "diktatör ülke" olduğu yönündeki açıklamasına, "Bu açıklamasından dolayı özür dilemesi gerekiyor. Aksi takdirde bu durum Azerbaycan-Fransa ilişkilerini daha da olumsuz etkileyecektir." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, Darmanin'in televizyon kanalına verdiği röportajda Azerbaycan'ın "diktatör ülke" olduğu iddiasında bulunduğunu belirtti.

Darmanin'in bu görüşünü kabul etmediklerini ve kesinlikle reddettiklerini vurgulayan Hacızade, "İnsan haklarının ağır şekilde ihlal edildiği, protestocuların öldürüldüğü, İslam karşıtlığının, Müslümanlara yönelik saldırıların, antisemitizmin yaygın olduğu Fransa'nın aksine, Azerbaycan'da temel hak ve özgürlükler tam anlamıyla garanti altına alınıyor." ifadesini kullandı.

Hacızade, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazandığı günden bu yana demokratik değerlere bağlı bir toplum olarak şekillenerek geliştiğini, farklı etnik ve dini kökenlerden insanların dostane ve güvenli koşullarda yaşadığını belirterek, "Fransız tarafının bu açıklamasından dolayı özür dilemesi gerekiyor. Aksi takdirde bu durum Azerbaycan-Fransa ilişkilerini daha da olumsuz etkileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, dün televizyon kanalında katıldığı programda Azerbaycan'ın "diktatör ülke" olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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