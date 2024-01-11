Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gayıbov, AA'nın Türkiye ve dünya gündemini etkileyen ve önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altından yaralıları kurtaran madencilerin yer aldığı Esra Hacıoğlu Karakaya'nın "Madenciler" fotoğrafını seçen Gayıbov, "Haber" kategorisinde David Peinado'nun göçmenlerin ABD'ye ulaşma ümidiyle zorlu Meksika sınırını geçme yolculuğunu gösteren "Nehire karşı" fotoğrafını tercih etti.

"Yaşam" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kaçış" fotoğrafını oylayan Gayıbov, "Spor"da ise oyunu Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu" fotoğrafından yana kullandı.

Gayıbov, tüm fotoğrafların ilgi çekici olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Tüm karelerin "konuşan fotoğraflar" olduğunu belirten Gayıbov, AA foto muhabirlerine başarılar diledi.