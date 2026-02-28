Azerbaycan Gerginlik İçin Müzakere Çağrısı Yaptı

Azerbaycan'dan, bölgedeki askeri gerilimin önlenmesi için itidal, gerginliği daha da artıracak adımlardan kaçınma ve müzakere masasına geri dönme çağrısı yapıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede ve küresel düzeyde güvenlik ve istikrar için ciddi tehdit oluşturan askeri gerilimin derin endişe yarattığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm tarafları azami itidal göstermeye, gerginliği daha da artıracak adımlardan kaçınmaya ve müzakere masasına geri dönmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, tüm devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına saygı gösterilmesinin gerekliliği vurgulandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken, Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.