Azerbaycan'ın Yeni Ankara Büyükelçisi Atandı
Reşad Aslanov, Türkiye'deki yeni Azerbaycan Büyükelçisi olarak göreve başladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladığı kararnameyle Reşad Aslanov, Ankara Büyükelçisi olarak atandı.
Türkiye nezdindeki Azerbaycan Büyükelçiliğinde görev değişikliğine gidildi.
Cumhurbaşkanı Aliyev'in imzaladığı kararnameye göre, görev süresi tamamlanan Reşad Memmedov Ankara Büyükelçiliği görevinden geri çağrıldı.
Ayrı bir kararnameyle Reşad Aslanov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi olarak atandı.
Kaynak: AA
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