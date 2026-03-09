Azerbaycan, İran Sınırındaki Kısıtlamayı Kaldırdı

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, İran sınırında yük araçlarının hareketine yönelik kısıtlamayı sonlandırdı.

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, söz konusu kısıtlamanın saat 10.00 itibarıyla kaldırıldığı bildirildi.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran'dan insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı dolayısıyla Azerbaycan-İran sınırında yük araçlarının hareketi, Azerbaycan Bakanlar Kurulunun kararıyla durdurulmuştu.

Nahçıvan'a İHA saldırısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne 5 Mart'ta İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, bunun ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Aliyev'le yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Nahçıvan'a düzenlenen saldırıyla bağlantılı olmadığını, hadisenin araştırılacağını bildirmişti.