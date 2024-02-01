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Azerbaycan, Karabağ bölgesindeki mayınları temizlemeye devam ediyor - Son Dakika
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Azerbaycan, Karabağ bölgesindeki mayınları temizlemeye devam ediyor

Azerbaycan, Karabağ bölgesindeki mayınları temizlemeye devam ediyor

Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA), Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerin Ermeni güçlerince döşenen mayınlardan temizleme işleminin aralıksız sürdüğünü duyurdu. Ocak 2024'te yapılan çalışmalarda 40 tanksavar mayın, 123 anti-personel mayın ve 203 patlamamış mühimmat etkisiz hale getirildi. Terter, Ağdere, Ağdam, Laçın, Füzuli, Şuşa, Kelbecer, Qubadlı, Xocalı, Xankendi, Xocavend, Cebrayıl ve Zengilan bölgelerinde sadece bir ayda 734,7 hektarlık alanın mayın ve patlamamış mühimmattan temizlendi.

01.02.2024 15:23
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Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA), Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerin Ermeni güçlerince döşenen mayınlardan temizleme işleminin aralıksız sürdüğü bildirildi.

ANAMA'dan yapılan açıklamada, Ocak 2024'te yapılan çalışmalarda 40 tanksavar mayın, 123 anti-personel mayın ve 203 patlamamış mühimmatın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Mayın temizleme çalışmalarının Terter, Ağdere, Ağdam, Laçın, Füzuli, Şuşa, Kelbecer, Qubadlı, Xocalı, Xankendi, Xocavend, Cebrayıl v? Zengilan bölgelerinde sürdüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu bölgelerde sadece bir ayda 734,7 hektarlık alanın mayın ve patlamamış mühimmattan temizlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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