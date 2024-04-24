Azerbaycan Kars Başkonsolosu Ordu Valisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Azerbaycan Kars Başkonsolosu Ordu Valisi'ni ziyaret etti

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Ordu Valisi\'ni ziyaret etti

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Ordu Valisi Muammer Erol'u ziyaret etti. Guliyev, Türkiye'de uzun yıllardır görev yaptığını ve Ordu'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. İki devletin birbirine destek olduğunu vurgulayan Guliyev, Ordu'da yapacakları programlara ilişkin bilgi verdi. Vali Erol ise ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, Guliyev'e başarılar diledi ve gereken desteği sağlayacaklarını ifade etti. Ordu Valisi, şehrin doğal güzelliklerini ve sakin yaşam biçimini vurgulayarak, Perşembe ilçesinin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti.

24.04.2024 14:57
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Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Ordu Valisi Muammer Erol'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erol tarafından karşılanan Guliyev, şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçti.

Guliyev, 20 yıldır Türkiye'de çeşitli görevlerde bulunduğunu ve Ordu'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Vali Erol'un son derece tecrübeli bir devlet adamı olduğuna işaret eden Guliyev, "Sıcak yaklaşımı ve misafirperverliği dolayısıyla da ayrıca teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Tarih boyunca birbirine destek olmuş iki devlet, tek milletiz. Resmi olarak Ordu'ya ikinci gelişim. Ancak aile olarak sık ziyarette bulunduğum, coğrafyasıyla büyüleyici bir şehir. İnsanlarıyla da farklı bir atmosfere sahip. Ordu'da mutlu oluyor ve keyif alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucu milli lideri Haydar Aliyev'in anısına mayısta panel, konferans ile Azerbaycan'ın ulusal filarmoni orkestrasının yer alacağı konser planladıklarını anlatan Guliyev, bu programı da Ordu'da yapmak istediklerini kaydetti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Erol, Guliyev'e çalışmalarında başarı diledi, yapılacak programlarda Valilik olarak gereken her türlü desteğin verileceğini aktardı.

Vali Erol, Ordu'nun yaşanılabilir bir şehir olduğunu, sahili bozulmayan tek il olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ordu, bozulmamış doğası, yaylaları, denizi, menderesleri ve sayabileceğimiz daha birçok özelliği ile büyüleyici bir şehirdir. Büyük yerleşimlerin baş döndürücü yaşantısına alternatif olarak daha sakin bir yaşam biçiminin inşa edildiği, kentin kültürel ve doğal mirasının sahiplenildiği, küreselleşen dünya karşısında kentin yerel kimliğinin korunduğu, yerel gıda üretiminin desteklendiği sakin şehir belgesini alan Perşembe ilçemiz ise ayrı bir güzelliğe sahiptir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan Kars Başkonsolosu Ordu Valisi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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