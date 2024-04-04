Türk Dünyası Ülkeleri Kazakistan'da Ortak Tatbikat Yapacak

29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi'nde art arda 2 ruhsat! İtfaiye raporu bile yok

İstanbul'da 29 kişiye mezar olan gece kulübü Masquerade ile ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Şirket ortaklarından Bahadır Tansuk'un 2022 yılında Sarallar operasyonunda gözaltına alınıp serbest kaldığı öğrenilirken, 2018 ve 2020 yıllarında Beşiktaş Belediyesi tarafından ruhsat verildiği ortaya çıktı. Belediye başkan yardımcıları Yasemin Saral ve Ali Rıza Yılmaz imzası taşıyan iki ruhsatta "itfaiye raporu" olmadığı ifade ediliyor.