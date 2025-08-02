Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Türkiye\'den gelen şehit çocuklarıyla buluştu

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan devletinin şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek amacıyla kurduğu Yaşat Vakfının davetiyle Bakü'de Türk şehit çocuklarıyla buluştu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov, Türk şehit çocuklarını Azerbaycan'da görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hasanov, Azerbaycan ve Türkiye şehitlerinin hatırasının her zaman yüce tutulduğunu vurgulayarak iki ülke cumhurbaşkanlarının talimatları doğrultusunda şehit ailelerine özel hassasiyet gösterildiğini, onların sürekli ilgi ve şefkatle desteklendiğini ifade etti.

Görüşmede, karşılıklı ziyaretlerin Azerbaycan ile Türkiye arasındaki tarihi dostluğu ve iş birliğini pekiştirdiği, ilişkilerin güçlendirilmesine önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Türk şehit çocukları, kendilerine gösterilen içten karşılama ve misafirperverlik dolayısıyla Savunma Bakanı Hasanov'a teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ile YAŞAT Vakfı Başkanı Elvin Hüseynov da hazır bulundu.

Türkiye'den davet edilen 18 şehit çocuğu, Lenkeran şehrinde YAŞAT Vakfı tarafından organize edilen yaz kampına katılmıştı.