Azerbaycan ve BAE Gerginliği Görüştü

BAKÜ, 2 Mart (Xinhua) -- Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Zayid Al Nahyan son dönemde Ortadoğu'da artan gerginliği görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre pazar günü telefonda görüşen Bayramov ve Al Nahyan bölgedeki gelişmelerden duydukları derin endişeyi dile getirerek, artan gerginliğin bölgesel istikrar ve uluslararası barış açısından ciddi riskler oluşturduğunu söyledi.

Bir an önce uluslararası hukuka sıkı şekilde riayet edilmesi gerektiğine dikkat çeken taraflar, çatışmanın diyalog ve siyasi yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğini yineledi.

Açıklamada sivillerin ve sivil altyapının güvenliğinin öncelik olarak ele alınması gerektiği vurgulandı.

Bayramov artan gerginlikte hayatını kaybeden sivillere başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diledi.