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Azerbaycan ve Ermenistan Asker Takası Yaptı

Azerbaycan 32 Ermeni askerini, Ermenistan da 2 Azerbaycan askerini serbest bıraktı. İki ülke arasında yapılan anlaşma sonucunda tutuklu askeri personelin karşılıklı teslimi gerçekleştirildi.

Azerbaycan ve Ermenistan Asker Takası Yaptı
13.12.2023 - 15:23,  Güncelleme: 15:42
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Azerbaycan 32 Ermeni askerini, Ermenistan da 2 Azerbaycan askerini serbest bıraktı.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesinden yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında, tutuklu askeri personelin karşılıklı tesliminin gerçekleştirildiği bildirildi.

32 Ermenistan askerinin, iki ülkenin sınırındaki Gazah bölgesinde, ülke yetkililerine teslim edildiği belirtilen açıklamada, Ermenistan'ın da 2 Azerbaycan askerini teslim ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Azerbaycan tarafında tutuklu bulunan Ermeni askerlerin sağlık durumlarının Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından kontrol edildikten ve durumlarının tatmin edici olduğu teyit edildikten sonra serbest bırakıldıkları, teslimat sürecinde herhangi bir olay yaşanmadığı kaydedildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığından 7 Aralık'ta yapılan ortak açıklamada, Bakü ile Erivan arasında yapılan görüşmeler sonucunda, iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Bakü'nün iyi niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini, Erivan'ın ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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