Azerbaycan ve Ermenistan'dan Barış Görüşmesi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, telefonda bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ile Mirzoyan telefonda görüştü.

İki bakan, bölgedeki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunurken, gerilimi daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınılmasının önemine dikkati çekti.

Bayramov ile Mirzoyan, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.

İki bakan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında "sürdürülebilir barışın" önemine değinerek, karşılıklı çıkar sağlayacak konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.