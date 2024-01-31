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Azerbaycan ve Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonları Buluştu - Son Dakika
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Azerbaycan ve Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonları Buluştu

Azerbaycan ve Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonları Buluştu

Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcıları başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları, iki ülke sınırında bir araya geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının altıncı toplantısının iki ülke sınırında yapıldığı bildirildi. Toplantının içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

31.01.2024 19:15
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Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcıları başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları, iki ülke sınırında bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının altıncı toplantısının iki ülke sınırında yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, toplantının içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

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