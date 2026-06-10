Azerbaycan ve Japonya İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Azerbaycan ve Japonya İşbirliği Görüşmeleri

Azerbaycan ve Japonya İşbirliği Görüşmeleri
10.06.2026 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayramov, Japonya'da Motegi ile işbirliğini güçlendirme ve vize muafiyeti konularını görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Japonya'da Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile bir araya geldi.

Bayramov resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Japonya'da mevkidaşı Motegi ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ile Japonya arasındaki işbirliğinin geniş gündemini ele aldıklarını belirtti.

Ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortaklığın daha da güçlendirilmesine yönelik imkanları değerlendirdiklerini aktaran Bayramov, "Yeşil teknolojiler ve karbonsuzlaşma girişimlerinde işbirliğinin ilerletilmesinin önemini de vurguladık." ifadesini kullandı.

Bayramov, "Japonya vatandaşları için vizesiz rejim uygulama planlarımızı muhatabıma aktardım. Bu adımın, ülkelerimiz halkları arasında temasların, turizmin ve iş ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede ayrıca Azerbaycan'ın bölgesel ulaştırma ve lojistik merkezi olarak artan rolünün ele alındığını kaydeden Bayramov, "Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı'nın bölgesel ve bölgeler arası bağlantıların güçlendirilmesindeki stratejik önemini değerlendirdik." açıklamasında bulundu.

Bayramov, mevkidaşına bölgedeki çatışma sonrası durum, işgalden kurtarılan topraklarda yürütülen geniş kapsamlı yeniden inşa ve ihya çalışmaları ile Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecindeki son gelişmeler hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Tarafların Orta Doğu'daki gelişmeler dahil bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Bayramov, "Çok taraflılığa, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın egemenlik ile toprak bütünlüğüne saygı ilkeleri dahil temel prensiplerine bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik." bilgilerini verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan basın açıklamasında da tarafların Azerbaycan ve Japonya arasında üst düzey temasların ve siyasi istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurgulayarak, diplomasi ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Tarafların ticaret, yatırım, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliğini geliştirme kararlılıklarını teyit ettiği bildirilen açıklamada, Azerbaycan'ın Japonya vatandaşlarına bir yıl süreyle tek taraflı vize muafiyeti uygulama kararının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, iki ülke vatandaşlarının karşılıklı seyahatlerinin kolaylaştırılması, yatırım anlaşması müzakerelerinin hızlandırılması ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldığı belirtildi.

Dekarbonizasyon alanındaki ortak projeler, Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı üzerindeki işbirliği ve enerji güvenliği konularının da ele alındığı aktarılan açıklamada, tarafların Azerbaycan'ın küresel enerji arz güvenliğine katkısının önemini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, tarafların ayrıca uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine, devletlerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygının önemini bir kez daha teyit ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Diplomasi, Politika, Japonya, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan ve Japonya İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi
ABD’ye alınmayan hakem, İstanbul’dan veryansın etti ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'dan veryansın etti
Şişli’de 10 yıl önce Aynur Kanbur’u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de 10 yıl önce Aynur Kanbur'u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

15:05
Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor
Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor
14:57
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe’ye sarıldı
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 15:16:42. #7.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan ve Japonya İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.