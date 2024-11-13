Azerbaycan ve Özbekistan\'dan Fabrika Açılışı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde Özbekistan tarafından kurulan dikiş fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

Aliyev ve Mirziyoyev, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında bir araya geldi.

Mirziyoyev, COP29'un başarılı organizasyonu nedeniyle Aliyev'i kutladı, dost ve kardeş Azerbaycan'ın başarılarına her zaman sevindiklerini belirtti.

Aliyev de COP29'a katılımı nedeniyle Mirziyoyev'e teşekkür etti.

Görüşme sonrasında Aliyev ve Mirziyoyev, Karabağ'daki Ermeni rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehrinde Özbekistan tarafından kurulan dikiş fabrikasının açılışını video konferans yoluyla yaptı.