Azerbaycanlı Caz Piyanisti Salman Gambarov İstanbul\'da Konser Verecek

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Azerbaycanlı caz piyanisti, besteci ve aranjör Salman Gambarov, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre Gambarov, stil çeşitliliği ve zengin repertuvarıyla geniş kitlelere ulaştırdığı projesi "Bakustic Jazz" ile 5 Nisan'da İstanbul'da konser verecek.

Konserde Gambarov'a, vokalde Azeri pop şarkıcısı İlhama Gasımova, trompette Şenova Ülker, perdesiz gitar ve yaylı tamburda Cenk Erdoğan, bas gitarda Fuad Jafar, davulda ise İsgandar Alasgarov eşlik edecek.

Gambarov, cazla farklı müzik türlerini birleştirdiği projeleriyle tanınıyor.